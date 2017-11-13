Выбираем диктофон на Андроид: обзор лучших бесплатных приложений для записи голоса

Записать разговор на телефоне может потребоваться в самых разных обстоятельствах. Кто-то полагается на голосовые заметки или ведет дневник, кому-то требуется запись разговоров с помощью смартфона. Причин масса, а решение одно. Скачать бесплатно диктофон на Андроид, если вас не устраивает штатное приложение для записи голоса. В обзоре ниже мы отобрали топ-10 лучших бесплатных диктофонов для телефонов на базе Андроид.

Скачать бесплатно можно все диктофоны под Андроид из нашего обзора, однако некоторые содержат встроенные покупки – удаление рекламы, расширение функционала и так далее. Все приложения даже в базовой бесплатной версии выполняют свою основную функцию – запись голоса, разговоров и т.д. через микрофон смартфона.

В обзор диктофонов также попала парочка приложений, способных вести запись телефонных разговоров на смартфоне. Весьма полезная функция, превращающая приложение в must-have для журналистов, активистов и людей, часто записывающих разговоры. Рекомендуем также прочитать обзор приложения CV-Record от российского разработчика с этим функционалом.

Топ-10 бесплатных диктофонов на Андроид

Sony Audio Recorder Call recorder Easy Voice Recorder Hi-Q MP3 Voice Recorder Parrot RecForge II Smart Voice Recorder Snipback Voice Recorder Pro Дефолтный диктофон

1. Audio Recorder: диктофон от Sony

Приложение для записи разговоров и голосовых заметок под Андроид от известной компании. Простой, но функциональный и полностью бесплатный диктофон. Поддерживает пару специализированных фирменных микрофонов (покупаются отдельно), но и со встроенным в смартфон демонстрирует хорошие результаты записи, будь то разговор, голос или окружающие звуки.

Диктофон Sony на Андроид позволяет выбрать качество записи, режим (моно/стерео), а также сохранять и проигрывать сделанные записи. Есть возможность сохранять файлы в облачное хранилище.

Приложение полностью бесплатное, не содержит рекламы и каких бы то ни было встроенных покупок. Рекомендуем не только обладателям смартфонов Sony, но и пользователям любых других телефонов на базе Андроид, ищущих простой, надежный и, главное, совершенно бесплатный диктофон. Требуется версия ОС 4.1+, есть ландшафтная ориентация, совместим с планшетами.

Скачать бесплатно диктофон Sony Audio Recorder на Андроид:

2. Call recorder: запись разговоров на Андроид

Не совсем диктофон, но все равно весьма полезное приложение для записи телефонных разговоров на смартфоне, одно из самых популярных среди себе подобных. Call recorder щеголяет богатым функционалом и позволяет вести запись как обычных звонков, так и голосовых вызовов в Skype, WhatsApp и других мессенджерах.

В числе функций «черный» и «белый» список, гибкая настройка качества, менеджер продвинутый записей, редактирование звуковых файлов, различные режимы записи звонков (по номеру, контакту, спискам и т.д.), возможность легко поделиться записанным разговоров или сохранить его в облачное хранилище. В качестве источника записи можно выбрать микрофон, голосовой звонок или камеру.

Приложение Call recorder для записи телефонных звонков на Андроид не требует «рута» и других специфических действий со смартфоном. Работает на устройствах с версией 4.0 и выше. Встроенных покупок не содержит, есть реклама. Существует платная Pro-версия без баннеров. В остальном оба приложения идентичны.

Скачать на Андроид бесплатно приложение Call recorder:

3. Easy Voice Recorder: надежный и простой диктофон

Один из наиболее оптимальных диктофонов на Андроид, если вам не нужны лишние функции, а требуется лишь записать разговоры. Открываем приложение, жмем на кнопку запись, пишем, делимся, если это нужно, закрываем приложение. Простой как автомат Калашникова диктофон под Андроид, к тому же бесплатный.

У Easy Voice Recorder есть и некоторые дополнительные полезные функции, включая выбор формата записи в настройках, поддержку виджетов (кнопку записи на диктофон можно вывести прямо на домашний экран, чтобы сэкономить драгоценные секунды), а также работает на смарт-часах на базе Android Wear (полезно, если у вас есть такие часики).

Приложение-диктофон под Андроид отличается поддержкой интерфейса для планшетов (включая ландшафтную ориентацию). Easy Voice Recorder полностью бесплатный, но в нем есть реклама, удалить которую можно, перейдя на платную версию Pro. В премиум-версии также есть дополнительный функционал: автоматическая запись напрямую в облачные хранилища Google Диск или Dropbox, темную и светлую темы оформления и другие опции.

Скачать бесплатный диктофон Easy Voice Recorder на Андроид:

4. Hi-Q MP3 Voice Recorder: диктофон с облачным сохранением и записью в MP3

Один из наиболее мощных бесплатных диктофонов, доступных на Андроид. Пишет аудио в формате MP3, то есть на выходе получаем файл, совместимый с практически любым устройством. Hi-Q MP3 Voice Recorder умеет автоматически записывать в «облака» Dropbox или на Google Диск, как только запись завершиться, так что можно не беспокоиться о сохранности ценных записей (особенно, если телефон потерялся или его у вас отобрали).

В этом диктофоне под Андроид есть поддержка виджета для домашнего экрана (удобно для максимально оперативного старта записи), возможность выбрать микрофон (если в вашем телефоне их больше одного), широкие настройки формата (до 320 кбит/с, поддержка WAV, OGG, M4A и даже FLAC), отключение иконки записи (скрытный режим). Все записанные файлы можно быстро перенести на компьютер по домашнему Wi-Fi с помощью специальной функции.

Функциональный диктофон на Андроид Hi-Q MP3 Voice Recorder еще и бесплатен, но с одним существенным ограничением – сделать с помощью приложения запись длиннее 10 минут не получится. Ограничение снимается за 230 рублей.

Скачать на Андроид бесплатный диктофон Hi-Q MP3 Voice Recorder:

5. Parrot: диктофон и запись телефонных разговоров в одном приложении

Один из наиболее продвинутых диктофон под Андроид с возможностью записи телефонных разговоров (впрочем, в платной версии). Отличается стильным «материальным» дизайном и массой настроек. У Parrot (переводится с английского как «попугай») богатый функционал и огромное количество опций.

Диктофон умеет сохранять файлы в облачных хранилищах, отличается наглядным процессом записи с графическим отображением уровня в виде звуковой волны, может писать со встроенного микрофона или Bluetooth, а также поддерживает Android Wear. В приложении десятки различных настроек под разные ситуации.

В диктофоне Parrot под Андроид базовый функционал доступен полностью бесплатно и без ограничений. Через встроенные покупки (от 45 до 1 300 рублей) можно докупить возможность записи телефонных разговоров, старт записей по расписанию (дата, время и длительность), а также резервное копирование всех записей в облачных хранилища (Google Диск, Dropbox) или в указанную папку на устройстве.

Как мощный диктофон Parrot позволяет выбрать формат аудиофайла (WAV или MP4), битрейт и даже частоту дискретизации. Также приложение позволяет включить подавление фоновых шумов, вычитание эхо и автоматический контроль уровня записи. Отличный диктофон на Андроид для профессионалов и продвинутых пользователей, особенно с платными функциями. Требуется ОС 4.4 и выше.

Скачать диктофон Parrot на Андроид бесплатно:

6. RecForge II: профессиональный диктофон с массой функций и настроек

Еще один претендующий на звание профессионального диктофон на Андроид, базовый функционал которого доступен бесплатно. Огромное количество настроек и функций. Пользователю позволяется указать битрейт, формат файла аудио (mp3, m4a, ogg, wma, opus, flac и wav) и частоту дискретизации. RecForge II умеет пропускать паузу, оптимизировать уровень записи (в ручном и автоматическом режимах), делать запись по расписанию, извлекать аудиодорожку из видео, менять темп и скорость воспроизведения.

В диктофоне RecForge II под Андроид есть наглядный визуальный эквалайзер, мощный проигрыватель с опцией закольцовывания фрагмента, а также довольной удобный звуковой редактор, позволяющий вырезать и копировать куски записей. Также с помощью приложения легко добавлять к записям тэги для их катологизации.

Приложение позволяет работать с внешними микрофонами (их солидный список в описании на Google Play), управлять записью прямо со шторки уведомлений, записывать звук в фоновом режиме и так далее.

RecForge II – бесплатный диктофон, однако наиболее продвинутые функции доступны через встроенные покупки от 30 до 150 рублей. Приложение однозначно одно из наиболее функциональных для записи аудио с помощью смартфона.

Скачать бесплатно на Андроид диктофон RecForge II:

7. Smart Voice Recorder: надежный и простой диктофон

Крепкий середнячок, не отягощенный излишними функциями и кнопочками. Больше всего приспособлен для записи длительных событий – лекций, концертов, интервью и так далее. Smart Voice Recorder умеет пропускать тишину (есть точные настройки), позволяет в широких пределах менять формат файлов (включая частоту дискретизации), записывать в фоновом режиме в т.ч. с выключенным экраном и калибровать микрофон.

Этот бесплатный диктофон на Андроид отличается приятным и внятным интерфейсом, опциями отсылки записей в самые различные приложения, наглядным графическим эквалайзером и массой мелких, но полезных функций. С помощью Smart Voice Recorder можно ставить запись на паузу, работать со списком сделанных файлов, записывать максимально длинные разговоры (ограничение 2 ГБ на размер файла) и даже в один тап установить сделанную запись как рингтон или мелодию для будильника.

В плюсы диктофона стоит записать работу на Андроид от 2.3 и выше, то есть приложение будет функционировать даже на устаревших устройствах. Поддержки планшетов нет. Абсолютно все функции и опции в Smart Voice Recorder доступны полностью бесплатно. За 85 рублей через встроенные покупки можно избавиться от рекламы. Подойдет пользователям, разыскивающим надежный, простой, но в то же время функциональный диктофон под Андроид.

Скачать бесплатный диктофон Smart Voice Recorder на Андроид:

8. Snipback: диктофон с уникальной функцией машины времени

Это приложение единственное в обзоре позволяет возвращаться в прошлое, пусть и всего на максимум на 5 минут. Для этого необходимо запустить диктофон и не закрывать его. Нажав кнопку записи, вы запишите полминуты уже прошедшего разговора. Полезный буфер для различных нестандартных ситуаций.

Snipback может похвастаться изящным удобным интерфейсом, продвинутым алгоритмом подавления шумов, «ночным» режимом для ведения секретных записей. Этот диктофон на Андроид имеет возможность разбивать записи на фрагменты произвольной длительности до 30 минут, что позволяет минимизировать риск потери ценных данных.

Порекомендуем приложение всем, кто ищет элегантное приложение для записи звука на Андроид с «машиной времени», достойным функционалом и удачным интерфейсом. Работает на смартфонах с ОС 4.4. и выше. За 159 рублей можно избавиться от рекламы. В остальном это полностью бесплатная программа.

Скачать бесплатно элегантный диктофон Snipback на Андроид:

9. Voice Recorder Pro: один из самых мощных диктофонов под Андроид

Наряду с RecForge II борется за звание наиболее функционального диктофона для смартфонов с «гугловской» ОС. Огромное количество настроек записи, спектральный анализатор в режиме реального времени, «секретный» режим, поддержка моно/стерео, возможность записи в фоновом режиме, поддержка LED-индикатора для уведомлений, автоматическая пауза во время звонка и многое, многое другое.

Диктофон поддерживает четыре формата файлов, включая MP3, PCM, AAC, AMR и битрейт от 32 до 320 кбит/с. Умеет записывать телефонные разговоры, однако это экспериментальная функция, которая может работать далеко не на всех устройствах. Разумеется, есть все необходимое для хранения, отсылки и редактирования записей. Виджет помогает быстро запустить диктофон и отображает записи.

Приложение полностью бесплатное, однако впечатление может испортить реклама в гомерических порциях. Отключить ее можно через встроенные покупки в обмен на весьма скромные 80 рублей. Поддерживает Android 4.1 и выше.

Voice Recorder Pro – один из самых мощных диктофонов для Андроид с богатым функционалом, удобным интерфейсом и массой технических «фишек», направленных на максимально эффективное ведение записей, будь то лекция, разговор, голосовой дневник, запись концертов и так далее. Единственный заметный минус – обилие рекламы, но навсегда забыть о баннерах можно всего за 80 рублей.

Скачать на Андроид бесплатный диктофон Voice Recorder Pro:

10. Диктофон, установленный на смартфон производителем

Почти наверняка на вашем смартфоне (или планшете) уже есть приложение для записи звука, загруженное фирмой-производителем еще на заводе. В случае с продвинутыми смартфонами Sony почти наверняка это будет Audio Recorder, первый диктофон в нашем обзоре. Его же можно скачать совершенно бесплатно в Google Play. У других производителей свои решения.

Откройте список приложений на своем смартфоне, найдите диктофон и попробуйте использовать сначала его. Как правило, функционал у него весьма скромный – 2-3 настройки качества, список записей с возможностью удаления ненужных, да большая красная кнопка. Нет ни пропуска тишины, сохранения в облачные хранилища, графического эквалайзера, записи по расписанию и т.д.

Дефолтный диктофон на Андроид, тем не менее, вполне может подойти именно под ваши задачи, и дополнительно скачивать стороннее приложение для записи голосовых заметок, лекций, разговоров и т.д. не придется. Читайте обзоры качественных приложений, чтобы не тратить время на мусор и поиски в Google Play и App Store.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/31021.html