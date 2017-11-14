Ruya: обзор уютной сказочно-нордической головоломки на iPhone и iPad

Игра от разработчика Miracle Tea Studios на iPhone в жанре казуальной головоломки. Логических игр в App Store много, каждый день выходят новые, но достойных внимания среди них считанные единицы. Встречаем уютную и медитативную Ruya. Если вам понравились головоломки типа ERMO, Campfire Cooking и Push, то и новинка придется по душе. В обзоре разберемся в геймплее игры, обсудим ее неоспоримые плюсы и очевидные недочеты.

Головоломки – вечнозеленый жанр игр на iPhone и, наверное, наиболее популярный среди многомиллионной армии владельцев «яблочного» смартфона. Неудивительно, ведь в подобных логических играх короткие игровые сессии, приятная сочная графика и почти всегда знакомый геймплей с необычными вариациями. Отличный способ отвлечься от повседневной суеты, снять стресс и немного потренировать «серое вещество». Ruya оправдает ожидания.

Графика и звук

Визуально эта головоломка на iPhone смотрится элегантно и уютно. Полностью двухмерная графика означает, что запустить ее можно даже на не самом современном смартфоне. Благодаря удачной работе художников игрушка смотрится объемно и атмосферно.

Действие головоломки Ruya разворачивается в мире снов, поэтому на экране iPhone (или iPad) сменяются сюрреалистические пейзажи удивительной красоты. Цветовая палитра богатая – от спокойных пастельных тонов до ярких насыщенных акцентов. В целом игрушка смотрится волшебно и вызывает мысли о легендах народов Севера.

Звуковые эффекты дополняют звуки природы, украшающие атмосферу головоломки – шум дождя, звуки ветра и так далее.

Графика и звук в Ruya создают неповторимую атмосферу сказки, покоя и древней тайны.

Геймплей и управление

Как и львиная доля головоломок на iOS, Ruya поделена на уровни. Они, в свою очередь, объединены в главы. В общей сложности восемь глав по восемь уровней. Сюжет рассказывается с помощью воспоминания Ruya, которые показывают перед каждым новым уровнем.

Игровой процесс в головоломке линейный – чтобы перейти к следующему уровню, необходимо закончить текущий. Подсказок нет, однако они и не требуются, ведь Ruya создана исключительно с одной целью – позволить игроку расслабиться, решая не слишком сложные логические задачки.

В головоломке нет системы трех звезд, очков или временных ограничений – играть можете в каком угодно темпе, не обращая внимание на заработанные баллы или таймер. На каждом уровне, впрочем, есть количество шагов, за которые необходимо его пройти, но это совсем не драконовское ограничение. По мере прохождения головоломки задачи становятся все сложнее и сложнее, однако большинство решается буквально за 2-3 подхода.

Как играть? На каждом уровне присутствует игровое поле с разноцветными элементами. Элементы в виде пузыря уничтожаются с двух совпадений, но ряды из них дают дополнительные ходы, что полезно. В нижней части экрана располагаются персонажи разного цвета, которые необходимо сочетать с игровыми элементами на поле. Число на персонаже означает число разноцветных элементов, которые нужны для завершения уровня головоломки.

В верху появляется сама Ruya, способная добавить на игровое поле дополнительные цветные игровые элементы, если в этом возникнет необходимость. Достаточно просто тапнуть на пустом месте, чтобы на нем появился элемент. За ход такой действие не засчитывается. Также игра демонстрирует определенный узор, который необходимо выстроить, соединяя элементы одинакового цвета. Чтобы объединить элементы, достаточно провести по ним пальцем, и на экране появится соединяющая их линия.

Если игровое поле заполнилось и ходить некуда, то у игрока теряется один ход, а элементы тасуются. Получить больше ходов можно, лопнув пузыри с игровыми элементами, однако пока их не лопнешь, ходы не засчитываются.

Плюсы

Ruya – настоящий бриллиант среди головоломок на iPhone, если вы цените спокойный и неторопливый, медитативный геймплей. Игра отличается восхитительной графикой и волшебной атмосферой нордической сказки. Звуковой дизайн на высоком уровне, добавляет головоломке дополнительное очарование.

Игровой процесс не может похвастаться невероятной уникальностью, но у разработчиков вполне хватило оригинальности, чтобы найти золотую середину. Ruya достаточно самобытная в плане игрового дизайна, заметно отличается от сонмов других головоломок на iPhone.

Сложность в Ruya повышается постепенно, но никогда не зашкаливает. Практически любой уровень можно пройти за 2-3 попытки. Находка для тех, кто ищет расслабляющую головоломку под iOS.

Минусы

Хотя Ruya отличная игра с точки зрения игрового процесса, графики и звука, ее геймплею не хватает здоровой сложности. Если вы предпочитаете по-настоящему трудные головоломки, то скачать бесплатно логические игры можно у нас на сайте. Ruya – казуальная головоломка в хорошем смысле этого слова, не собирающаяся морочить игроку голову.

Вердикт

За свои 75 рублей Ruya настоящий волшебный подарок всем любителям головоломок и просто казуальным игрокам. Завораживающая атмосфера сказки, более полусотни уровней, достаточно оригинальный геймплей и эффектная звуковая дорожка. Рекомендуем, если вы хотите расслабиться и снять стресс с помощью атмосферной головоломки на iPhone.

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