Таинственное приложение WhatsApp для iPad

Загадочная новая версия популярного мессенджера, созданная специально для владельцев iPad, может скоро появится в App Store. WhatsApp доступен на самых разных платформах, включая iOS, Android, Windows Phone и BlackBerry, но на iPad или iPod использовать его нельзя, поскольку это сервис для телефона. В то же время, у его конкурента Viber давным-давно есть версия для «яблочных» планшетов. Похоже, ситуация скоро изменится.

Ресурс WABetaInfo, уже сообщавший о версии WhatsApp для iPad в сентябре, нашел еще одно подтверждение ее существования. В свежем апдейте приложение пытливыми программистами обнаружена отсылка к «WhatsApp для iPad». Как именно будет работать такая версия – пока неизвестно. Однако, как отмечает техноблог, «это отличные новости для всех пользователей WhatsApp, владеющих планшетами Apple».

WhatsApp для iPad вполне может оказаться лишь приложением-оберткой веб-версии мессенджера, доступной практически на любом устройстве через браузер. Веб-версия, выпущенная в виде приложения для iPad, расширит функционал сервиса – пользователи смогут получать уведомления, более комфортно общаться и так далее.

Команда мессенджера недавно представила несколько новых функций в WhatsApp, включая опцию «удалить для всех», позволяющую уничтожить отосланные сообщения, если прошло не более 7 минут. Что делать с более старыми посланиями? Просто поменяйте на своем телефоне время, вернув его назад – и мессенджер позволит удалить злополучные сообщения. Читайте обзор других секретных функций WhatsApp.

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