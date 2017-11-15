Предварительный обзор Shadowgun Legends: солидный онлайн-шутер на Android и iPhone

Начинается шутер довольно банально – забегами по миссиям, где придется отстреливать десятки враждебно настроенных пришельцев. Все довольно стандартно – идем до указанной точки, жмем на выключатель, отражаем атаку врагов в комнате. С технической стороны к геймплею нет никаких претензий – все сделано на высоком уровне, что вполне ожидаемо от создателя Unkilled и Dead Trigger 2.

Онлайн-шутер

Получение миссий, впрочем, отличается от принятого в шутерах. В Shadowgun Legends есть специальная локация, населенная NPC и утыканная магазинами. Там же можно встретить других игроков, блуждающих в поисках миссий или закупающихся экипировкой.

«Фишка» Shadowgun Legends в социальном компоненте. Если в игру заходит игрок, чей кошелек ломится от местной валюты, а она зарабатывается выполнением миссий, то его вход анонсируется как появление суперзвезды. Выход из игры также объявляется во всеуслышание. Стимулирует к прохождению миссий.

В целом локация, где собраны NPC и бродят другие игроки, делают Shadowgun Legends похожим на заправскую MMORPG, а не на классический онлайн-шутер. Другими словами, этим стрелялка похожа на Destiny.

Конечно, Destiny сосредоточена на многопользовательском режиме. В Shadowgun Legends придется пройти несколько однопользовательских миссий и прокачаться до четвертого уровня, чтобы только начать делать первые шаги в мультиплеере – будут доступны исключительно дуэли 1 на 1, а командные битвы 4x4 разблокируются после шестого уровня.

Shadowgun Legends слишком уж затягивает с введением многопользовательского режима – приходится довольно много провести времени в игре, прежде чем дадут пострелять в мультиплеере. До четвертого уровня можно прокачаться за пару часов, что на мой взгляд многовато. Зато добравшись до стрелялок с другими игроками, Shadowgun Legends начинает играть новыми красками и обретает второе дыхание.

Стрелять так стрелять

Играете ли вы в однопользовательском режиме, или уже добрались до мультиплеера, стрельба в Shadowgun Legends сделана отлично, какой бы стиль вы не выбрали.

Автомат, дробовик или пулемет лихо крошат орды пришельцев, доставляя массу радости от сочных звуков стрельбы и «мяса» на экране. Система автострельбы позволяет сконцентрироваться на прицеливании, а для более точного наведения следует тапнуть два раза, чтобы виртуальный протагонист прильнул к прицелу и радовал мастерскими хэдшотами.

Однако, стрельба из снайперки не вдохновляет. Управление кажется ватным, а для стрельбы необходимо жать кнопку, которая почему-то часто попадается под палец во время прицеливания. Снайперам в Shadowgun Legends приходится тяжко. В горячке боя, когда пришельцы валят валом, выцеливать врагов из снайперки сложно. Лучше бы разработчики взяли за основу управления снайперской винтовкой из стрелялки Guns of Boom, где для автоматической стрельбы необходимо удерживать цель в прицеле секунду-другую.

Тень сомнений

Shadowgun Legends – годный мясной шутер в научно-фантастическом антураже, крепко сбит и ладно скроен. Посетовать можно разве что на довольно вялый старт стрелялки. То ли дело в не слишком проработанных боях, то ли виной однообразные начальные миссии, а может впечатление смазывают в некоторые огрехи управления или задержка входа в мультиплеер. Похоже, что Madfinger все-таки сделали масштабный шутер, который разгоняется до рабочих оборотов довольной долго и за несколько часов оценить все его плюсы и минусы сложно.

Не забываем, что перед нами не окончательная версия Shadowgun Legends, поэтому у разработчиков еще есть время исправить недочеты и разрешить окунуться в многопользовательский режим пораньше. В целом игра производит впечатление масштабного шутера с интересной однопользовательской компанией и увлекательным мультиплеером. Записаться в ряды бойцов можно здесь (обещают бонусы и награды). Ждем официального выхода игры в России.

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