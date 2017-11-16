Bladebound: обзор стандартной, но качественной экшен РПГ на iPhone

Bladebound на поверку оказался довольно ординарным слэшером. Подобные игры мы не раз видели на iPhone. После загрузки экшен-РПГ живо напомнила серию Dungeon Hunter от Gameloft, которую сложно назвать новинкой App Store. Впрочем, бесплатная РПГ Bladebound для iPhone сможет заставить даже закоренелого скептика вооружиться мечом поострее, хлебнуть зелья и отправиться в подземелья уничтожать сотни кровожадных пауков и агрессивных скелетов-лучников.

РПГ Bladebound на iOS встречает игрока вводным CGI-роликом, в котором фигурирует Том Хэнкс в образе хипстера. По крайней мере, персонаж похож на известного актера. Конечно, не обошлось без эпического сражения. Ролик посмотрите сами, если скачаете эту РПГ на свой iPhone, а нам важно, что в местной реинкарнации Хэнка поселился дух, отдающий ему приказания и дополняющий недюжинную физическую силу носителя мощными магическими способностями.

Вдвоем (дух парит над главным героем как какой-то гигантский мотылек), вы объединенными усилиями будете пробиваться по среднестатистическим фэнтезийным уровням, населенным монстрами различного калибра и наружности.

Колем, режем, рубим

Играть в Bladebound несложно. Возможно, даже, слишком легко. В этой РПГ под iPhone достаточно управлять с помощью джойстика передвижением персонажа, да зажимать кнопку атаки в присутствии монстров. Остальное дело техники – персонаж лихо прорезает строй противников, метко попадая во все очевидно жизненноважные органы и оставляя за собой поверженные тела.

Если в локации на персонажа набрасываются десяток-другой монстров, а так происходит довольно часто, можно даже убрать левый палец с джойстика для перемещения – достаточно барабанить по кнопке атаки, чтобы перс прорубался сквозь строй врагов.

Разнообразие начинается позже, когда становятся доступны специальные атаки, их тип зависит от выбранного оружия и брони. Однако, с их появлением геймплей это РПГ на iPhone не слишком меняется. Bladebound до самого конца держит марку клона клона (не опечатка) легендарного Diablo, одного из иконических хэк-н-слэшеров, по стопам которого пошли многие в течение последующих почти два десятка лет.

Бесплатный проход

Bladebound – РПГ для iPhone со встроенными покупками, поэтому сложность довольно быстро растет. До босса на втором уровне игрок чувствует себя сухо и комфортно, а вот затем случаются неприятности. Именно на этом боссе вы почти наверняка умрете несколько раз, а игра заставит вас потратить местной валюты на воскрешение.

Начиная с третьего мира враги становятся заметно «толще», что заставляет более эффективно использоваться игровые системы элементальной магии и крафта. Оружие и доспехи в Bladebound работают по довольно распространенной схеме – увеличенная мощность по одному элементу, слабость к другому и нейтральность к остальным. Глубже погружаться в местную магическую систему нужды нет – я даже не могу вспомнить, как в местном геймплее элементы сочетаются между собой. Достаточно жамкнуть по кнопке «экипировать автоматически», и ваш верный виртуальный оруженосец подаст самую подходящую броню и оружие в зависимости от того, какие враги вас ждут впереди.

Крафт в Bladebound позволяет улучать различные предметы, выпадающие из противников и хранящиеся в местных сундуках. Выпадают они рэндомно. Все довольно просто – берем не используемые доспехи или оружие, и с помощью вспомогательных предметов улучшаем их, повышая харатеристики.

Вердикт

Системы крафта и магии, а равно и ролевая система в целом, в этой РПГ на iPhone не блещут глубиной и изысками, пусть и производя впечатление добротных. Игра сама по себе линейна и часто повторяется, хотя уровни сравнительно короткие. Десятки часов на Bladerunner вы точно не потратите – просто надоест.

Впрочем, у Bladerunner, как стандартной РПГ на iPhone, есть масса плюсов. Во-первых, классная графика со зрелищными, но уместными спецэффектами. Во-вторых, игрушка достаточно отполирована с технической стороны – проблемы мы не заметили. В-третьих, есть перевод на русский язык, хоть к нему и есть некоторые нарекания.

Да, есть донат, но не слишком навязчивый. Bladerunner – качественный и классный «середнячок» на рынке бездумных РПГ. Все компоненты есть, пусть и слегка охолощенные. Самое то, чтобы порубить монстров в мелкую капусту по настроение.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad игру Bladerunner:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/31025.html