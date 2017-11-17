Запись экрана Андроид: обзор лучших приложений 2017

Запись видео с экрана Андроид может понадобиться любому обладателю смартфона. Обзор профильных приложений поможет выбрать лучшее. Скачать любую программу, позволяющую записать видео происходящего на экране в подборке можно бесплатно, однако дополнительный функционал нередко разблокируется через встроенные покупки. Все приложения в обзоре делают запись экрана без рут.
Сделать запись видео с экрана смартфона или планшета на Андроид может потребоваться в разных ситуациях: записать прохождение мобильной игры, создать видео работы приложения, наглядную инструкцию в формате видео.
Одно из самых популярных программ для записи с экрана Андроид. Более 10 млн скачивания и «выбор редакции» говорят сами за себя. Кроме огромного количества настроек, AZ Screen Recorder умеет прятать кнопку записи, чтобы она не загораживала происходящее на экране. На основное видео можно наложить трансляцию с фронтальной камеры для комментариев и пояснений.
Приложение подходит для записи обзоров, мануалов и скринкастов. В процессе последних, кстати, доступна кнопка пауза/возобновить. Поддерживаемое разрешение – до 1920x1080 пикселей. Обратный отсчет позволит подготовится к процедуры создания видео. Инструменты рисования на экране помогут сделать действительно наглядную видеоинструкцию или тьюториал.
В AZ Screen Recorder встроен видеоредактор, так что прямо после записи видео экрана с Андроид не выходя из приложения может вырезать лишние фрагменты, избавившись от мусора или неудачных дублей. Украсить ролик поможет логотип, а возможность добавить водяной знак поможет защитить контент от несанкционированного копирования.
В числе настроек видео – частота кадров, разрешение, ориентация экрана и даже битрейт. AZ Screen Recorder бесплатное приложение, содержит рекламу, не мещающую, впрочем, захвату видео. Заплатив около трех долларов, пользователь избавляется от баннеров, а в остальном ограничений вроде принудительных водяных знаков или ограничения по времени записи в приложении нет.
Работает начиная с Android 5.0 Lollipop, не требует получения рут-доступа. Рекомендуем установить AZ Screen Recorder для записи видео с экрана Андроид. Одно из лучших приложений на рынке. Скачать бесплатно его можно по ссылке ниже (иконка Google Play).
Как следует из названия, разработчик DGenius Mobile позиционирует свою программу для записи с экрана видео игр на Андроид. Однако, приложение без труда справиться с записью любого другого источника изображения на дисплее, будь то другое приложение, настройки операционной системы, видеочат и тому подобное. Game Screen Recorder после старта предложит добавить приложения в свой список, чтобы более точно определить их настройки.
Позволяет в любой момент останавливать и возобновлять процесс захвата изображения, не требует рута. Встроенный редактор позволяет добавлять к видео заставку. Кнопку записи можно заменить на свою собственную, что понравится увлекающимся обзорами игр для персонализации канала на YouTube. Обширные настройки позволяют выставить нужную частоту кадров/секунду, разрешение (FullHD поддерживается), используемый кодек и битрейт.
Game Screen Recorder – полностью бесплатная программа для записи экрана на Андроид. В ней нет даже рекламы, что неоспоримое достоинство. Приложение отличается надежностью и гибкостью настроек. Рекомендуем тем, кто специализируется на записи игрового процесса. Скачать бесплатно Game Screen Recorder:
Мобильная версия одного из самых популярных сервисов для игровых трансляций в «прямом эфире». Приложение главным образом предназначено для просмотра живого видео и записей, однако в нем есть возможность запускать собственные стримы мобильных игр. Запись видео с экрана сохраняется и на устройстве, поэтому Twitch можно использовать и для захвата экрана. Подойдет стримерам игр под Андроид. Скачать из Google Play можно бесплатно.
Фирменное приложение от Google для записи экрана с запущенной игрой на Андроид. Поддерживает прямую выгрузку в YouTube и прямые трансляции. Сохраняет все записанные видео в галерее. Как и Twitch, предназачено для геймеров. Полностью бесплатное, хотя и содержит рекламу.
Отличается от прочих тем, что для записи видео с экрана Андроид потребуется компьютер или ноутбук. Устанавливаем приложение (бесплатное), подключаем смартфон к ноутбуку, скачиваем плагин для Chrome, загружаем драйвера (если потребуется на Windows) и получаем экран смартфона на дисплее компьютера. Запись видео на компьютере делаем какой-нибудь сторонне программой вроде SnagIt. Vysor записывать видео экрана напрямую на Андроид не умеет. Скачать бесплатно:
Обзор программ для захвата видео с экрана Андроид заканчиваем, смотрите подборки других полезных приложений и классных игр в нашей рубрике обзоров..
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