Запись экрана Андроид: обзор лучших приложений 2017

Запись видео с экрана Андроид может понадобиться любому обладателю смартфона. Обзор профильных приложений поможет выбрать лучшее. Скачать любую программу, позволяющую записать видео происходящего на экране в подборке можно бесплатно, однако дополнительный функционал нередко разблокируется через встроенные покупки. Все приложения в обзоре делают запись экрана без рут.

Сделать запись видео с экрана смартфона или планшета на Андроид может потребоваться в разных ситуациях: записать прохождение мобильной игры, создать видео работы приложения, наглядную инструкцию в формате видео.

Топ-5 программ для записи видео с экрана Андроид

AZ Screen Recorder

Одно из самых популярных программ для записи с экрана Андроид. Более 10 млн скачивания и «выбор редакции» говорят сами за себя. Кроме огромного количества настроек, AZ Screen Recorder умеет прятать кнопку записи, чтобы она не загораживала происходящее на экране. На основное видео можно наложить трансляцию с фронтальной камеры для комментариев и пояснений.

Приложение подходит для записи обзоров, мануалов и скринкастов. В процессе последних, кстати, доступна кнопка пауза/возобновить. Поддерживаемое разрешение – до 1920x1080 пикселей. Обратный отсчет позволит подготовится к процедуры создания видео. Инструменты рисования на экране помогут сделать действительно наглядную видеоинструкцию или тьюториал.

В AZ Screen Recorder встроен видеоредактор, так что прямо после записи видео экрана с Андроид не выходя из приложения может вырезать лишние фрагменты, избавившись от мусора или неудачных дублей. Украсить ролик поможет логотип, а возможность добавить водяной знак поможет защитить контент от несанкционированного копирования.

В числе настроек видео – частота кадров, разрешение, ориентация экрана и даже битрейт. AZ Screen Recorder бесплатное приложение, содержит рекламу, не мещающую, впрочем, захвату видео. Заплатив около трех долларов, пользователь избавляется от баннеров, а в остальном ограничений вроде принудительных водяных знаков или ограничения по времени записи в приложении нет.

Работает начиная с Android 5.0 Lollipop, не требует получения рут-доступа. Рекомендуем установить AZ Screen Recorder для записи видео с экрана Андроид. Одно из лучших приложений на рынке. Скачать бесплатно его можно по ссылке ниже (иконка Google Play).

Game Screen Recorder

Как следует из названия, разработчик DGenius Mobile позиционирует свою программу для записи с экрана видео игр на Андроид. Однако, приложение без труда справиться с записью любого другого источника изображения на дисплее, будь то другое приложение, настройки операционной системы, видеочат и тому подобное. Game Screen Recorder после старта предложит добавить приложения в свой список, чтобы более точно определить их настройки.

Позволяет в любой момент останавливать и возобновлять процесс захвата изображения, не требует рута. Встроенный редактор позволяет добавлять к видео заставку. Кнопку записи можно заменить на свою собственную, что понравится увлекающимся обзорами игр для персонализации канала на YouTube. Обширные настройки позволяют выставить нужную частоту кадров/секунду, разрешение (FullHD поддерживается), используемый кодек и битрейт.

Game Screen Recorder – полностью бесплатная программа для записи экрана на Андроид. В ней нет даже рекламы, что неоспоримое достоинство. Приложение отличается надежностью и гибкостью настроек. Рекомендуем тем, кто специализируется на записи игрового процесса. Скачать бесплатно Game Screen Recorder:

Twitch

Мобильная версия одного из самых популярных сервисов для игровых трансляций в «прямом эфире». Приложение главным образом предназначено для просмотра живого видео и записей, однако в нем есть возможность запускать собственные стримы мобильных игр. Запись видео с экрана сохраняется и на устройстве, поэтому Twitch можно использовать и для захвата экрана. Подойдет стримерам игр под Андроид. Скачать из Google Play можно бесплатно.

YouTube Gaming

Фирменное приложение от Google для записи экрана с запущенной игрой на Андроид. Поддерживает прямую выгрузку в YouTube и прямые трансляции. Сохраняет все записанные видео в галерее. Как и Twitch, предназачено для геймеров. Полностью бесплатное, хотя и содержит рекламу.

Vysor

Отличается от прочих тем, что для записи видео с экрана Андроид потребуется компьютер или ноутбук. Устанавливаем приложение (бесплатное), подключаем смартфон к ноутбуку, скачиваем плагин для Chrome, загружаем драйвера (если потребуется на Windows) и получаем экран смартфона на дисплее компьютера. Запись видео на компьютере делаем какой-нибудь сторонне программой вроде SnagIt. Vysor записывать видео экрана напрямую на Андроид не умеет. Скачать бесплатно:

Обзор программ для захвата видео с экрана Андроид заканчиваем, смотрите подборки других полезных приложений и классных игр в нашей рубрике обзоров.

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