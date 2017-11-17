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Головоломку Faraway 2 уже можно скачать бесплатно на iPhone и Android

17 ноября, 2017
Весной вышла первая часть необычного трехмерного путешествия в мир логических задачек. Разработчик, отметив успех первой части, менее чем через год выпустил продолжение. Faraway – это головоломка-приключение в стиле легендарного Myst. Скачать игру бесплатно на Android или iPhone уже можно в соответствующем магазине приложений. Кроме необычных головоломок, завязанных на окружающие игрока объекты и предметы, эта игрушка отличается интересным научно-фантастическим сюжетом.

Умные пространственные головоломки, загадочная история с тайнами, удачное управление и настоящее приключение упакованы в обертку из аккуратной трехмерной графики, с которой справятся даже не самые современные iPhone и смартфона на Андроид.

Головоломка Faraway 2 под iOS и Android приглашает в мир загадочных джунглей после таинственный песков первой части. Судя по первым шагам в головоломных джунглях, сиквел не сильно отошел от предшественника, сохрани всего его плюсы. Смотрим трейлер ниже, чтобы оценить графику игры и погрузиться в ее необычную атмосферу.

Faraway 2 бесплатная игра, однако в ней нет привычного по другим головоломкам доната – скорее, это честная демо-версия, что встречается нечасто в App Store и Google Play. Первые девять уровней доступны полностью бесплатно (разве что, есть реклама). Остальные можно докупать по три штуки за раз (99 центов), либо купить сразу полную игру (порядка 200 рублей). В нашем каталоге также можно скачать казуальные игры бесплатно в жанрах головоломки, бегалки, настолки, стрелялки и так далее.

Трехмерная головоломка Faraway 2 требует iOS 7+ или Android 4.1. Ссылки на скачивание бесплатной версии (Android, iPhone, iPad):

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Головоломку Faraway 2 уже можно скачать бесплатно на iPhone и Android Головоломку Faraway 2 уже можно скачать бесплатно на iPhone и Android
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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