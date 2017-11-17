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Shadow Fight 3: продолжение отличного файтинга вышло на Андроид и iPhone

17 ноября, 2017

Серия стильных и грамотных драк получило долгожданный «триквел». Третью часть игры от отечественного разработчика Nekki можно бесплатно скачать на Андроид, iPhone или iPad из App Store. После обширного закрытого тестирования и стадии «мягкого запуска» Shadow Fight 3 ждет всех желающих проверить свои навыки обращения с холодным оружием самого разного типа в завораживающе красивых декорациях. В отличие от предыдущей версии, новый файтинг на iOS и Android теперь с цветными бойцами!

Воины в Shadow Fight 3 не только в прямом и переносном смысле вышли из тени, но п получили новые способности. Файтинг прославился чрезвычайно натуральной анимацией движений бойцов, ведь они были фактически тенями, силуэтами, что позволило разработчику обеспечить невероятную плавность без потери fps.

Файтинг Shadow Fight 3 теперь щеголяет трехмерным моделями, двигающимся на фоне по-прежнему двухмерных, но от этого не менее завораживающих «задников». Наконец-то игроки смогут полюбоваться на детально прорисованные доспехи своего бойца и его оружие. Теперь внешний вид персонажа меняется после покупки и одевания нового снаряжения, что делает игру более интересной и захватывающей. Элемент РПГ еще никогда не был так привлекателен в файтингах на iPhone.

Shadow Fight 3: продолжение отличного файтинга

Казуальным геймерам в Shadow Fight 3 на первых парах может прийтись нелегко. Хоть тут и имеется помощь, понадобиться время, чтобы освоится с игровой механикой и собственной боевкой. В этой файтинге важны не только сухие цифры характеристик, но и навык самого игрока. Зато потом вы будете получать настоящее наслаждение от зрелищных ударов, уклонений, комбо и прочих радостях качественного файтинга.

Если вы пропустили Shadow Fight 2, то немедленно скачивайте бесплатно третью часть на свой iPhone или iPad. Новинка от Nekki почти наверняка станет вашей любимой игрой в жанре «драки», и совершенно заслужено. В Shadow Fight 3 есть встроенные покупки, однако они не слишком агрессивны, играть можно и без трат.

Скачать бесплатно файтинг Shadow Fight 3 на Андроид, iPhone или iPad:

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Shadow Fight 3: продолжение отличного файтинга вышло на Андроид и iPhone Shadow Fight 3: продолжение отличного файтинга вышло на Андроид и iPhone
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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