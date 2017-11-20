Returner 77: обзор научно-фантастической 3D головоломки на iPhone и iPad

Многообещающая головоломка на iOS от молодой команды разработчиков с интригующим названием Fantastic. В Returner 77 игрока ждут исследования таинственного космического корабля пришельцев, решение головоломок на базе технологий иноземного разума и возможность повлиять на судьбу человечества. Привлекательный антураж для любителей фантастики, а ценителей логических игр привлечет роскошная трехмерная графика и масса необычных задачек для решения. В обзоре головоломки Returner 77 на iPhone разберем ее очевидные плюсы и неоспоримые минусы.

Головоломку Returner 77, забегая вперед окончательных выводов обзора, можно охарактеризовать как научно-фантастическую версию знаковой логической игры The Room, нежели преемницу легедарного квеста The Myst. В героине нашего сегодняшнего обзора игрока ожидает несколько локаций с головоломками и довольно кинематографический загадочный сюжет, вовлекающий космос, инопланетный разум и артефакты технологий пришельцев.

Сюжет игры

Игрок в этой головоломке на iPhone – 77-й и последний «возвращенец», член группы космонавтов, находившихся в состоянии крио-сна на орбите. Космонавты в безмятежном глубоком сне ожидают пробуждения, чтобы возродить человеческую цивилизацию, уничтоженную коварными пришельцами. Судя по всему, война была сокрушительной для жителей планеты Земля и шансы победить стремились к абсолютному нулю. 75 соратников уже мертвы. Выжил только игрок под номером 77, да полковник Линг, номер 76.

Полковник проснулся раньше и отправился с орбиты к кораблю, оставив после себя серию видеодневников, через которые головоломка и скармливает игроку сюжетную линию. Первый файл с видеозаписью обнаруживается в опасной близости от открытого в зияющий космос шлюза, поэтому мисс Линг явно не самый опытный стратег, хоть и дослужилась до звания полковника. Устраиваемся за экраном iPhone поудобнее, чтобы не пропустить повороты интригующей истории противостояния землян и инопланетян.

Игрок на орбите не дневники смотрел проснулся, а все-таки решать многочисленные головоломки, радующие красотами графики на экране iPhone. Головоломок в игре великое множество.

Механика и геймплей головоломки

Returner 77 в стане многочисленных головоломок на iPhone можно сравнить с The Room. Такое сравнение приходит в голову первым. С точки зрения игровой механики головоломки весьма похожи – перемещение «по рельсам» между локациями, в которых вы вольные осматриваться и «трогать» различные игровые объекты. Хотя The Room и служила вдохновением для разработчиков, Returner 77 нельзя назвать ее клоном, у головоломки имеется собственный характер.

Головоломки в Returner 77 под iPhone более абстрактные. Они слабо связаны одна с другой – тут есть логические задачи с линиями, движущимися блоками, сочетанием узоров, вращением и так далее. Все головоломки подаются под соусом инопланетных технологий. Даже первая миссия, свое рода обучающая «дверь», выглядит слишком вычурно, чтобы быть функциональным элементом реального космического корабля, пусть и инопланетного. Слишком строго к местным головоломкам подходит не стоит. В конце концов, сюжет – лишь обертка для графики и собственно логических задачек.

Головоломки в виновнице обзора можно охарактеризовать словом «качественные». Не удивительные, роскошные или крышесносящие. Добротные. Процентов двадцать действительно заставляют поломать голову, остальные попадают в категории «легко» и «нормально». Для более казуального прохождения этой головоломки на iPhone можно активировать подсказки искусственного интеллекта в шлеме астронавта, но рекомендуем их оставить отключенными.

Графика

В Returner 77 правит бал графика. Да, головоломки сами по себе интересны, но не заслуживают высокой оценки. Игру вытягивает визуальная составляющая и удачно подобранный саундтрек. Мастерская работа графических дизайнеров: роскошное освещение, эффекты частиц, обилие полигонов. Необычно, что самой сильной стороной головоломки на iPhone, жанра казуального и под завязку набитого многочисленными вариациями шариков, линий и «три-в-ряд», выступает графика. Но в нашем случае это так. На экране мощного iPad головоломка смотрится роскошно и загадочно.

Обратная сторона медали – довольно высокие требования к iPhone и iPad, если вы хотите увидеть все красоты местной графики. Головоломки весьма разнообразны в Returner 77 – вас ждут футуристические консолы, мосты, двери, шлюзы и прочие необычные устройства инопланетян. Технологии пришельцев завязаны на кристаллы и фотоны, так что графика игры состоит главным образом из света и кристаллов, и смотрится фантастично.

Вердикт

Сюжет в игре, несмотря на довольной смелые обещания в начале, в процессе прохождения сливается. Путешествие полковника Линга всего лишь повод отправить вас по головоломному маршруту, где вы будете постоянно открывать различные двери и разблокировать устройства. Больше всего интереса вызывают таинственные пришельцы – как они выглядят, что они хотят, как создали все эти живописные технологические девайсы. Однако Returner 77 заготовил фигу в кармане – игрушка заканчивается черным экраном. Разработчики обещают дополнительный контент, в котором и будут раскрыты все тайны.

Если оставить в стороне сюжет, то Returner 77 как головоломка на iPhone справляется на отлично. Роскошная графика, довольно качественные логические задачки, приятная музыка и разнообразие контента. Не идеал, но на четверку с плюсом. Для дебютной игры (а это дебют датской студии Fantastic) – очень неплохо. Скорее рекомендуем, чем нет. Крошечная ложечка дегтя – отсутствие перевода на русский язык. Билет в мир космических загадок от пришельцев обойдется в 300 рублей.

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